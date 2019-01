Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti sta pensando a tre novità dal primo minuto in vista della sfida di Coppa Italia contro il Benevento, in programma domenica: potrebbe esserci spazio per Ranocchia, all'esordio stagionale, con Dalbert sulla corsia di sinistra e Gagliardini a centrocampo.