Alla vigilia della sfida col Genoa, l'Inter scalda i motori per tre punti che porterebbe a un nuovo traguardo per Simone Inzaghi. Vincendo a Marassi infatti i nerazzurri si prenderebbero il titolo di campioni d'inverno a due giornate dalla fine del girone d'andata.



Ma vincerlo equivale poi a fare lo stesso con lo scudetto? Così è stato in 6 occasioni negli ultimi 10 anni, come nella passata stagione col Napoli di Spalletti. Non si tratterebbe però di un inedito per Inzaghi che già due anni fa si laureò campione d'inverno ma poi si vide sverniciare dal Milan sul filo di lana. Situazione inversa un anno prima quando Conte, secondo al giro di boa, sorpassò i rossoneri e conquistò lo scudetto con l'Inter.