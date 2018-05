Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport la qualificazione alla Champions League centrata in extremis dall'Inter potrebbe portare al rinnovo di diversi elementi della rosa. Skriniar potrebbe veder salire il suo ingaggio da 1,7 milioni a stagione a 2,5. Miranda, il cui attuale contratto è in scadenza nel 2019, potrebbe rinnovare per un ulteriore anno, così come Candreva, che pure sta discutendo un prolungamento annuale.