Marco Tronchetti Provera, CEO di Pirelli, parla della sponsorizzazione con l'Inter a margine di una cerimonia tenutasi all'Università Bicocca: "Sponsorizzazione ha più valore in un contesto europeo. Per chiunque sia un interista appassionato è una grande soddisfazione. Quindi bravi tutti quelli che si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo. Il contratto è legato ai risultati quindi ci sarà un ulteriore upgrade. Chiaramente per noi che siamo un’azienda internazionale c’è più valore da una sponsorizzazione in un contesto europeo".