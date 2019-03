Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato Pirelli, main sponsor dell'Inter, parla del derby vinto dai nerazzurri contro il Milan a Gr Parlamento: "E' una vittoria dal sapore dolcissimo e deve avere anche il sapore dello stimolo perché la capacità dei calciatori c'è. e si impegnano come hanno fatto ieri, possono dare grandi risultati e spero sia l'inizio di una nuova serie di belle partite. Lautaro Martinez forte come Icardi? E' diverso, è un trequartista che sa liberare bene i suoi compagni, ha visione di gioco, è forte: se continua così può diventare un campione".



SU ICARDI - "E' un grande calciatore, con lui davanti la capacità offensiva della squadra diventa fortissima. Mi auguro che tutto si risolva nel modo migliore. Il possibile scambio Icardi-Dybala? Non voglio entrare in questo, Icardi è dell'Inter fino all'ultimo giorno. L'importante è che tutti lavorino insieme, il successo è di tutti. Mi auguro che sia anche di Icardi, che finiscano le polemiche e che si abbia una grande Inter con uno spogliatoio fortissimo". SU MESSI - "L'ho già detto tante volte, quindi rischio di ripetermi: i grandi campioni fanno la differenza e gli investimenti su questi ultimi sono sempre un grande successo. Un grande campione deve avere temperamento, qualità, deve essere leader. Spero di vedere altri campioni dopo Ronaldo in Italia".



SU MAROTTA - "Può dare moltissimo, ha un'esperienza unica, viene da successi importantissimi: ha tutte la qualità per aiutare a costruire quella grande squadra che deve diventare l'Inter. La Juve? E' di una categoria diversa a tutti. Ci sono buone squadre ed una grande squadra. Da sportivo e amante del calcio mi auguro che anche diventino grandi squadre anche Milan, Inter e Napoli".