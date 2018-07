Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, main sponsor dell'Inter, dice la sua a GR Parlamento dell'arrivo di Ronaldo: "L'arrivo di Ronaldo alla Juventus fa molto bene al calcio italiano. Riportarlo centrale con i campioni è fondamentale, creerà maggiore attenzione, anche per le altre squadre ci sono potenziali maggiori introiti, le rivali si muoveranno per avere campioni. I dirigenti bianconeri sono stati molto bravi, hanno fatto un colpo in modo molto professionale. Complimenti per come lo hanno fatto. E' una cosa molto positiva per gli juventini, alle altre crea preoccupazioni ma anche stimoli".



RISPOSTA A RONALDO - "E' chiaro che tutti vorremmo avere il campione. Il calcio ha il suo fascino per la capacita' di alcuni di essere diversi. Mi auguro che Suning, appena il fair play lo permetterà, faccia il colpo. Messi? Come dire di no a Messi? Ci fosse un'operazione del genere i tifosi interisti non farebbero che entusiasmarsi ancora di più. Ovviamente spero sia l'Inter la grande rivale della Juventus, ma anche il Napoli è forte: Carlo Ancelotti è un grande allenatore: se si alza il livello della competitività è un bene per tutti. Altra buona notizia è la nuova rivoluzione al Milan: dopo anni di grigiore magari il calcio italiano, sotto la presidenza di Guglielmo Micciché, può riprendere il lustro che aveva perso".