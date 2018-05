Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli, esprime le proprie considerazioni sull'Inter di Luciano Spalletti.



“Quanto conta essere andati in Champions? Molto, perché significa 40 milioni di euro in più e la possibilità di investire per tenere i giocatori più importanti e rafforzare la squadra con altri inserimenti”.



Il lavoro di Spalletti l’ha convinta?

“Se siamo tornati in Europa dopo 6 anni va dato merito anche all’allenatore. C’è stato il buio dell’inverno, dopo un grande inizio, ma con lo spirito giusto l’anno prossimo possiamo fare molto di più”.



Come giudica l’organico?

“La difesa è solida. L’inserimento di Rafinha e Cancelo ha dato più qualità e imprevedibilità al gioco. Certi giocatori fanno la differenza, prendete Bale nella finale fra Real Madrid e Liverpool. Nel nostro caso, quando girano Brozovic, Perisic e Icardi cambia tutto”.



Icardi resterà all’Inter?

“Lo desidero fortemente e penso che alla fine sarà così. È il nostro capitano”.