IL TABELLINO

, con un quarto d’ora finale esplosivo, con incredibili errori in zona-gol (quello dipasserà alla storia dei gol che non si possono sbagliare), con due rigori fischiati, uno evidente non fischiato e con l’espulsione nel recupero diLa squadra diha cominciato esattamente come aveva cominciato domenica sera a, creando occasioni da gol. Con una differenza: alloraaveva sbagliato davanti a, stavolta invece ha infilato subito. Quattro minuti, la difesa dell’si è incredibilmente slabbrata, dopo un’uscita disinvolta del giovane, con palla in diagonale,ha persosi è fatto saltare, assist per Caputo su cui in ritardo era, diagonale lento e preciso dell’ex bomber dell’Empoli, uno a zero. Il problema per gli emiliani è stato che pure il continuo della loro gara ha ricordato quello contro l’Atalanta: creavano buone opportunità soprattutto in contropiede ma non riuscivano a sfruttarle.Conte e De Zerbi hanno cambiato in totale 12 giocatori rispetto alle prime gare post-virus, quelle dei recuperi., fuori Candreva e Young, dentro Moses e Biraghi, poi Ranocchia per De Vrij (non brillantissimo contro la Samp), Borja Valero per Barella e soprattutto Sanchez per Lautaro Martinez che invece nell’ultima gara aveva segnato e lasciato un’ottima impressione. De Zerbi è andato ancora più in profondità ribaltando letteralmente la formazione e cambiando tutta la linea difensiva messa a soqquadro dall’Atalanta e i due di metà campo: non c’erano Toljan, Marlon, Peluso e Kyriakopoulos e al loro posto Müldür, Ferrari, Chiriches e Rogerio, non c’erano Locatelli e Bourabia davanti alla difesa, ma l’ordinato Magnanelli e il muscolare Obiang. Ultimo ritocco in attacco: fuori Defrel, dentro Djuricic.Mentre gli undici dihanno impiegato un bel po’ di tempo a ritrovarsi e a prendere le sembianze di squadra, quelli di, uno, massimo due tocchi, palla a terra, spazi sempre ben sfruttati. Per far capire le difficoltà dell’Inter basta dire che Eriksen, fra i migliori contro la Sampdoria, si è fatto vedere alla sua maniera solo nel finale del primo tempo. Borja Valero e Gagliardini, dotati di un solo passo e non capaci di saltare l’uomo, hanno appiattito la manovra dei nerazzurri, Moses non l’ha certo arricchita.La partita è cambiata al 40' quando Eriksen (ecco il primo e unico guizzo del danese) ha servito in area emilianasu cuiè entrato da...attaccante, non da difensore, e l’ha messo giù. Rigore giusto, uno a uno di Lukaku.(il Sassuolo era messo meglio in campo), l’Inter si è sentita sollevata e ha premuto ancora segnando al primo minuto di recupero il gol del sorpasso. L’iniziativa è partita da chi poi l’ha conclusa, Cristiano: primo dribbling vinto su Berardi, rimpallo fortunoso verso Sanchez, assist dell’ex Manchester United, sinistro sotto la traversa di Biraghi. Va aggiunto che poco prima della mezz’ora Conte si era giustamente lamentato con Massa per la “grazia” a Rogerio che, già ammonito, aveva commesso un altro fallo da giallo su Skriniar.A inizio ripresa, ovviamente, De Zerbi ha toltoe fatto entrare. L’Inter ha iniziato meglio la ripresa con un’altra punizione di Biraghi deviata in angolo da Consigli. Dopo un’ora, le sostituzioni hanno modificato il corso della gara. Conte ha cambiato l’assetto togliendo Eriksen (spento) per inserire un ragazzino del 2002, Agoumé: via il vertice alto, Borja Valero è andato a fare il vertice basso. E’ entrato anche Lautaro e si è visto subito che era in grande condizione: una sua azione (scambio e poi assist) ha dato a Lukaku la palla-gol cheha respinto ma tenendo la palla lì, in area piccola, dove è arrivato indisturbato. Ma in questa partita i gol sbagliati e i gol subiti negli ultimi 10 minuti sono stati un’infinità. Massa non ha fischiato un rigore evidente a favore del Sassuolo per un tocco di mano di Young (incomprensibile silenzio anche da Nasca al Var). L’ha fischiato poco dopo per un intervento disastroso dello stesso Young su un terzino fortissimo, Müldür. Dal dischetto, 2-2 di Berardi. Era il 36'. Ribaltamento di fronte, ha segnato Lukaku ma in fuorigioco due minuti dopo.: punizione di Candreva, tocco sul secondo palo di Borja Valero (perso da Defrel). Tre a due al 41'. Poteva essere 4-2 al 42' se Candreva, solo davanti a Consigli, non si faceva parare la conclusione.E’ diventato 3-3 con la rete di Magnani, simile a quella di Borja Valero. In pieno recupero, secondo giallo per Skriniar, non ci sarà a Parma.Inter-Sassuolo 3-3Assist: Djuricic 4’, Sanchez 46’, Candreva 41’ s.t.Gol: Caputo 4’, Lukaku 41’ Biraghi 46’, Berardi 36’ s.t., Borja Valero 41’ s.t., Magnani 44’ s.t.Inter: Handanovic; Skriniar, Ranocchia (dal 9’ s.t. de Vrij), Bastoni; Moses (dal 30’ s.t. Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (dal 30’ s.t. Young); Eriksen (dal 17’ s.t. Agoume); Lukaku, Sanchez (dal 17’ s.t. Lautaro).Sassuolo: Consigli; Muldur, Chiriches (dal 34’ s.t. Magnani), Ferrari, Rogerio (dal 1’ s.t. Kyriakopoulos); Magnanelli (dal 13’ s.t. Locatelli), Obiang; Berardi, Djuricic, Boga (dal 22’ s.t. Haraslin); Caputo (dal 13’ s.t. Defrel).Ammoniti: Rogerio (S), Bastoni (I)Espulsi: Skriniar (I)Arbitro: Davide Massa (della Sezione di Imperia)