, a fronte dei nove realizzati. Non sono numeri da Inter, almeno per quanto riguarda la fase difensiva. E così, mentre il club corre ai ripari ingaggiando Francesco Acerbi e resistendo all'assalto del PSG per, a due giorni dal derbye lo inquadra in un contesto di squadra, e non solo di reparto difensivo: "".per rinsaldare la fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi e proteggere la porta di Samir Handanovic.Intervistato da SportMediaset,: "Il derby è un'altra partita importantissima sull'aspetto fisico, per la classifica, per noi e per i tifosi: è una partita molto sentita. Siamo dispiaciuti per come è finita l'anno scorso, ma è il passato e dobbiamo andare avanti.E' molto importante che sia tornato, è fortissimo, è stato molto importante due anni fa e lo sarà anche quest'anno: è un peccato che non ci sia domani. Inter favorita? Noi dobbiamo pensare a noi e fare quello che dobbiamo: quello che dicono fuori non ci deve influenzare. Dobbiamo lavorare, migliorare e continuare a vincere".