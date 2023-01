L'Inter e la Cremonese hanno trovato l'accordo per sbloccare la difficile situazione legata al portiere Ionut Radu. Bloccato a Cremona da Carnesecchi, stava cercando una nuova soluzione in prestito e ora tutte le parti in causa hanno dato il via libera per un nuovo trasferimento. È fatta, infatti, per il trasferimento in prestito secco all'Auxerre.