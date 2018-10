Igor Tudor, ex centrocampista e difensore della Juventus, parla a Radio Deejay, tornando dall’affare, saltato, Modric-Inter: “Questa storia mi è sembrata un po' forzata. Io lo conosco, ma non abbiamo parlato di questo. Lui gioca al Real Madrid, mi sembra difficile che voglia andare da altre parti. Può cambiare solo se trova le giuste motivazioni altrove. Io so che lui sta bene, ha un ottimo stipendio che dovrebbe aumentare. Poi il calcio è imprevedibile”.