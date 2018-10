L'Inter arriva a uno snodo molto importante della propria stagione e lo fa con sei vittorie consecutive alle spalle. Questo è quanto scrive la Corriere dello Sport, che spiega quanto sarà importante, per i nerazzurri, affrontare al massimo i prossimi match.



“Una ripresa di fuoco. E’ quella che attende l’Inter al rientro dalla pausa per le nazionali. Domenica 21 il calendario prevede il derby con il Milan, mentre mercoledì 24 ci sarà il big-match con il Barcellona in Champions. Inoltre, tanto per gradire, lunedì 29, in posticipo, i nerazzurri torneranno a far visita alla Lazio all’Olimpico. Chiaramente, la banda Spalletti arriverà lanciata a questi appuntamenti, essendo reduce da 6 vittorie consecutive. Ma sarà comunque importante uscire bene da questo snodo”.