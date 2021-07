L’Inter non ha la forza economica per assecondare le richieste del “Toro” e ad oggi sembra rassegnata a doverlo cedere, se non questa estate, la prossima. Ovviamente per non perderlo a zero.che proprio su questa cifra aveva trovato l’accordo economico con il vecchio agente di Lautaro. Proposta che l’ex Racing non ha neanche voluto prendere in considerazione, anzi, Lautaro ha detto addio al suo precedente procuratore per iniziare una nuova collaborazione con Alejandro Camano (lo stesso agente di Hakimi), probabilmente per strappare accordi a cifre migliori, con l’Inter o con chiunque altro.In questo preciso momento storico l’Inter ha le mani bloccate dalla crisi economica e Zhang non vuole sentir parlare di aumenti, ma di tagli. Ecco perché diventa impossibile triplicare il compenso di Lautaro, che a questo punto può anche finire sul mercato., quando il calciatore sarebbe a un anno dalla scadenza. L’attaccante argentino piace all’Arsenal ma da viale della Liberazione, a ragion veduta, sparano altissimo: serve una proposta “Indecente”, con la i maiuscola.(i 70 milioni ricavati dalla vendita del marocchino sono serviti a ripianare)Ma parliamo di cifre altissime, che a Milano credono nessuno presenterà in questa sessione di mercato. E a quel punto ogni discorso cadrebbe ancor prima di iniziare.Vuole guadagnare più soldi, è un suo diritto per quanto espresso in campo, ma l’Inter oggi non può dargliene. Se dalla Premier qualcuno si presentasse con la giusta offerta per l’Inter e 7 milioni l’anno per lui…