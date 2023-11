All’Inter stasera non serve fare grandi calcoli: se vince col Salisburgo, è agli ottavi di Champions. Inzaghi vuole portare avanti un cammino fino a qui perfetto con tre vittorie nelle prime tre partite; se dovesse conquistare un altro successo salirebbe a +7 sugli austriaci e +7 o +10 sul Benfica (in base a cosa farà con la Real Sociedad). Con sole due partite da giocare diventerebbe irraggiungibile.



CALENDARIO CHAMPIONS - Stasera alle 21 l’Inter affronterà il Salisburgo in Austria, poi il 29 novembre è in programma la sfida casalinga col Benfica che arriva tra due big match di campionato: dopo la Juve e prima del Napoli. L’ultima partita della fase a gironi sarà il 12 dicembre con la Real Sociedad, prima della gara di Serie A con la Lazio.