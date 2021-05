Piste da esplorare, contatti da avviare, ma con in testa un orizzonte ben preciso ed è per questo che di fronte ad alcuni nomi occorre più tempo per riflettere., ma che in un post-Conte suonerebbe come una rivoluzione. L’idea di gioco del tecnico toscano è opposta a quella di Conte, addio al 3-5-2 e spazio al 4-3-3 o 4-3-1-2. Nell’attuale rosa nerazzurra potrebbe essere necessario cambiare un po’ di pedine, ma facendo i conti con ciò che il mercato offre e al netto delle difficoltà oggi Sarri stimola molto le sinapsi degli uomini mercato nerazzurri.Una scommessa e un rischio che in viale della Liberazione non sono del tutto certi di correre., che sappia confrontarsi con certe realtà, ma soprattutto che abbia la giusta personalità per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, che in Pinetina è stato padre-padrone. All’Inter serve un uomo e una guida riconoscibile, i calciatori sono stati abituati a questo e hanno raggiunto la vittoria con codici che sarebbe meglio non cambiare. Uguale a Conte c’è solo Conte, ma non bisogna allontanarsi troppo da certi principi. L’altro nome che piace è quello di, che conosce bene l’Inter e Milano, ma che visti i suoi trascorsi rossoneri ad oggi non raccoglie i favori della piazza. E non è cosa da poco, viste le rimostranze che ieri la Curva Nord ha portato in sede.