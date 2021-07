La nuova Inter di Simone Inzaghi riparte da una certezza. Anzi, due: Lukaku e Lautaro. Dal Luna-park al Lu-La park è un attimo; giostre nerazzurre e scudetto sul petto.: da Sanchez a Pinamonti, passando per i giovani Salcedo, Colidio, Mulattieri e Satriano, con gli ultimi due che hanno richieste da Crotone e Bruges.- La situazione dell'Inter è simile a quella di molti altri club europei: prima il mercato in uscita, poi il mercato in entrata. Se non si vende non si compra, è questo il diktat in tempo di Covid.. Un attaccante che tornerebbe volentieri a Milano èBalde, ma l'Inter temporeggia perché vuole prima capire quali possono essere le alternative.- Tra i profili sondati c'è quello di Gianluca, classe '99 che dopo il prestito al Genoa è rientrato al Sassuolo: l'ad nerazzurro Marotta ha sondato il terreno con l'amico Carnevali, proponendo un prestito con diritto di riscatto. Scamacca ma non solo, perché nei colloqui con il Sassuolo, prima ancora del giocatore cresciuto nella Roma, si era parlato di Giacomo, il talentino classe 2000 campione d'Europa che piace molto ai nerazzurri. Pista difficile perché - come lo stesso Carnevali ha dichiarato - serve una proposta molto importante per convincere il Sassuolo a farlo partire. Inzaghi ha chiesto una punta alla Caicedo e l'altra idea è quella di Andreadel Napoli sul quale l'agente è rimasto abbottonato: "Dovete chiedere ad Ausilio". Con il Napoli pronto a fare muro per tenerlo.- Prima però, come detto, bisogna sfoltire la rosa. Da tempo l'Inter sta cercando una sistemazione per Andrea Pinamonti, classe '99 che non è riuscito a trovare spazio in nerazzurro totalizzando appena otto presenze in campionato - una sola da titolare - oltre a 9' tra Champions e Coppa Italia.Troppi per una squadra di media-bassa classifica. L'Inter è al lavoro sul mercato in uscita, poi si proverà l'affondo per una quarta punta.