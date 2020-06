La finale di Coppa Italia passa dal San Paolo di Napoli.. L’osservato speciale tra i nerazzurri sarà, grande obiettivo di mercato del Barcellona per la prossima stagione.dal primo all’ultimo minuto, dopo essersi preso le copertine dei quotidiani italiani ma soprattutto catalani durante il periodo di emergenza per il coronavirus. Vediamo nel dettaglio scelte e dubbi di Conte in vista del match di domani, dalla difesa all’attacco.- La situazione diè nota e l’hanno ribadita nelle ultime settimane prima il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, poi l’amministratore delegato, Beppe Marotta., ha detto il ds. Poi l’ad ha chiarito ulteriormente la posizione nerazzurra dopo la cessione di Mauro Icardi al PSG:. La clausola è di 111 milioni di euro e l’Inter al momento è ferma sulla sua posizione. In attesa di sviluppi,16 gol in 31 partite per il Toro, 23 in 35 per il belga: insieme hanno realizzato 39 reti e sono a un passo da quota 40.- Alle loro spalle, grande colpo del mercato invernale nerazzurro che aspetta il rilancio post-quarantena. Vuole una maglia da titolare e in allenamento ad Appiano Gentile sta lavorando sodo per convincere Conte a schierare lui e non il recuperato Sensi dall’inizio; le altre due maglie saranno di Brozovic e Barella. Gli esterni sono già decisi:. Un solo dubbio dunque sulla linea di centrocampo del consueto 3-5-2 di Conte, che con Eriksen potrebbe diventare un 3-4-1-2, soprattutto in fase offensiva, per permettere all’ex Tottenham di godere di- In difesa i veri dubbi dell’allenatore nerazzurro, perché l’unico al 100% dei tre titolari è Milan. De Vrij, Bastoni, Godin e D’Ambrosio hanno accusato tutti dei lievi acciacchi fisici durante la preparazione in vista della ripresa e dunque verranno fatte attente valutazioni fino all’ultimo.e salvo sorprese giocherà dall’inizio al centro del reparto, con gli altri tre giocatori in corsa per l’ultimo posto in difesa.. La ripresa è dietro l’angolo, l’Inter di Conte si gioca l’accesso alla finale con tutta la rosa a disposizione.