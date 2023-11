Prima parte di stagione quasi perfetta per l'Inter di Simone Inzaghi, che dopo quasi tre mesi di ostilità si trova prima in Serie A a +2 sulla Juventus, con 31 punti conquistati sui 36 disponibili, in attesa dello scontro diretto in programma tra due settimane, e addirittura +8 e +10 su Milan e Napoli, rispettivamente terza e quarta in classifica, oltre che prima a pari punti con la Real Sociedad nel girone di Champions League, con lo scontro diretto per il primo posto da giocarsi a San Siro.



TUTTI GLI UOMINI PER LO SCUDETTO - Marotta e Ausilio non avrebbero potuto sperare di meglio, ma sono già al lavoro per gennaio, di modo da regalare a Simone Inzaghi i rinforzi giusti per vincere lo scudetto ed essere competitivi fino in fondo in Champions League. Di seguito la lista dei nomi su cui i dirigenti nerazzurri stanno lavorando in occasione del mercato invernale, per conquistare la seconda stella e chissà, magari conquistare la finale di Wembley.