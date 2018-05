Una giornata diversa per tutti i dipendenti dell'Inter. A raccontarla è proprio il sito ufficiale della società nerazzurra, che spiega come l'evento sia stato ideato per celebrare in maniera speciale il 110°anniversario del club



“Una giornata diversa da tutte le altre, capace di far vivere emozioni speciali, nel luogo che dal lontano 1926 è diventato simbolo del tifo nerazzurro. La squadra dei dipendenti di FC Internazionale Milano si è radunata ieri allo stadio "Giuseppe Meazza" per un evento di team building, ideato con l'obiettivo di celebrare in maniera speciale il 110° anniversario del club. Un'iniziativa unica nel suo genere, che ha permesso a tutti i professionisti che quotidianamente lavorano a supporto della squadra di scendere in campo e diventare protagonisti con una serie di attività: the team around the team, in questo caso - eccezionalmente - a ruoli invertiti. Dodici ore ricche di momenti indimenticabili, inaugurate dal discorso di Alessandro Antonello e chiuse dal messaggio di Steven Zhang, che ha ringraziato tutti per il grande lavoro svolto durante la stagione, ricordando che il traguardo raggiunto lo scorso 20 maggio 2018 grazie al contributo di tutta la famiglia nerazzurra è solo un nuovo punto di partenza! #InterIsHere”