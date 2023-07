L'Inter non ha ancora finito di lavorare per mettere a disposizione di Inzaghi il miglior reparto offensivo possibile. Secondo il Corriere dello Sport, se l'affare Lukaku dovesse saltare, i nerazzurri andrebbero su Folarin Balogun, L'ex Arsenal però non è il solo che piace. Gli altri nomi presenti sulla lista di Marotta sono quelli di Scamacca, Taremi, Morata, Retegui e Zapata.