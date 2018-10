I pericoli del PSV arrivano direttamente dalle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come gli esterni difensivi dell'Inter dovranno prestare particolare attenzione.



“Particolare attenzione dovranno fare anche gli esterni difensivi nerazzurri, perché se De Jong è un centravanti di lotta e di «servizio», la vera arma di Van Bommel sono le due ali, Bergwijn e Lozano. I 26 gol in 7 partite sono nati spesso così, con ripartenze immediate, tagli in diagonale, con o senza palla, che portano all’uno contro uno e al tiro. D’Ambrosio e Asamoah non bastano, serve un lavoro d’equipe. «È presto per dirlo, ma quest’anno succede che mi arrivino meno tiri. A volte la difesa mi fa riposare», dice Handanovic. Per ripetersi, bisogna partire dalla difesa di quei settori lì, vicini alle prime file”.