Tutti pazzi per Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter decisivo, con un assist, nella vittoria nerazzurra contro il Genoa. La Gazzetta dello Sport ha messo insieme delle dichiarazioni di diversi specialisti del ruolo, da Antonio Conte a Nicola Berti. Il suo attuale tecnico nel club meneghino descrive Barella così: “Per certi versi mi rivedo in lui. Anche io ero un assaltatore, mi piaceva arrivare in area per la conclusione”. Parole importanti anche quelle del compagno Nainggolan: “Ha il mio stile di gioco. E’ cazzuto, corre, e lotta. E’ come me 6 anni fa, molto importante per far girare bene gli altri dieci…”.



Dal passato nerazzurro, invece, arrivano le parole di Berti e Tardelli. Ecco Berti: “Nicolò è il nuovo Berti. E’ più bassi di me, però ha un’energia e una forza mostruosa. Può dominare per i prossimi 10 anni”. Questo, invece, Tardelli: “Rivedo in lui tante mie caratteristiche. La capacità di andare negli spazi, di verticalizzare, di recuperare palla e di inserirsi senza”. Infine, la dichiarazione di Marchisio, ex Juve ed ex Nazionale: “Ha caratteristiche simili alle mie: gioca a tutto campo, parte dalla difesa per recuperare palla e va ad inserirsi”.