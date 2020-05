Prima il, poi il, ora è il turno del. Come scrive Mundo Deportivo, infatti, anche i blaugrana hanno messo gli occhi su Milan, centrale difensivo dell’I. Alla ricerca di un futuro, la cui carta d’identità segna 33 anni, i catalani pensano proprio allo slovacco per la difesa del presente e che verrà.Difficile, però, convincere l’Inter, che col Barça parla soprattutto di Lautaro Martinez, a cedere l’ex Sampdoria. Come abbiamo scritto anche nei giorni scorsi , infatti, i nerazzurri hanno le idee chiare sul classe ’95: valutato sopra i 50 milioni di euro, sono disposti a cederlo sì ma di fronte a un’offerta monstre. Altrimenti sono ben contenti di puntare su di lui, visto anche che Godinm salvo sorprese, andrà via a fine stagione. Tutti pazzi per Skriniar, ma l’Inter non molla.