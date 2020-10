Qualcuno aveva immaginato un futuro radioso per Nicolò Barella e quel qualcuno è Arrigo Sacchi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Arrigo Sacchi la sapeva lunga, quando da coordinatore delle nazionali giovanili proteggeva dai dubbi altrui quel ragazzino di nome Nicolò Barella: «Per imparare a giocare a calcio c’è tempo - lo sentivi dire -, glielo insegneremo noi. Ma uno con un temperamento così, in quale altro posto lo trovate?». Facile, adesso, sposare sull’altare Nicolò, l’uomo al centro dell’Inter. Facile oggi sentir dire in giro questa frase qui: «Mi rivedo in Barella». È diventato un ritornello, tanti campioni che in qualche modo si accostano e vengono accostati al centrocampista dell’Inter”.