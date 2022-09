Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'Inter comunica il tutto esaurito per il big match di domani contro la Roma: "Un'atmosfera speciale, San Siro tutto esaurito. Dopo la sosta per le nazionali l'Inter riprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la Roma. Un match importante, tutto da vivere: tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti, il ruggito di San Siro sarà straordinario.



BIGLIETTERIE CHIUSE, CANCELLI APERTI DALLE 16:00

Nessuna disponibilità residua di tagliandi, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse. In virtù della straordinaria affluenza l'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16:00.