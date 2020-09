Diego Godin saluta l'Inter dopo una sola stagione. Il difensore uruguaiano è ormai virtualmente un giocatore del Cagliari, con il quale firmerà un contratto di tre anni. Dopo aver sostenuto le visite mediche a Roma, nella giornata di lunedì, l'ex Atletico Madrid sarà in Sardegna tra oggi e domani per mettere tutto su bianco. Superati anche gli ultimi ostacoli legati alle commissioni agli agenti, il leader della Celeste, con la quale ha collezionato 135 presenze, sarà presto a disposizione di Di Francesco, che vorrebbe schierarlo già con la Lazio, nell'impegno di sabato alle 18. Godin, che ha trovato l'accordo per la buonuscita con l'Inter, firmerà fino al 2023, a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.