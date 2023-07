Ionut Radu, come noto, non è stato convocato per la tournéè asiatica, nonostante l'Inter non goda di abbondanza nel ruolo di portiere. Il giocatore romeno, di rientro dai prestiti dalla Cremonese e dall’Auxerre, non rientra nei piani della società. Negli scorsi giorni, si era registrato l’interesse da parte del Bournemouth sul classe ‘97, pronto a lasciare nuovamente Milano per affrontare l’avventura in Premier League. Dopo un periodo di stand-by, è notizia di questi minuti della mossa ufficiale da parte del club inglese.



TUTTO FATTO – Infatti, è fatta per il passaggio di Ionut Radu al Bornemouth. Un affare chiuso sulla base di un prestito annuale con opzione di riscatto non obbligatoria in favore della società britannica. Mercoledì, secondo quanto filtra dalle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere il giorno fissato per le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma e all’annuncio ufficiale. Inter che quindi lascia partire un altro portiere dopo gli addii di Onana, Handanovic e Cordaz.