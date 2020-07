. In attesa di capire se le prossime settimane porteranno a nuovi contatti con l'L'attaccante argentino non ha nascosto il suo forte interesse a vestire la maglia blaugrana nella prossima stagione, a fronte della prospettiva di giocare al fianco dell'idolo e compagno di nazionalee di un sensibile ritocco al rialzo del suo attuale ingaggio, fino a circa 10 milioni a stagione.: 90 milioni di euro cash oppure qualcosa di meno ma inserendo una contropartita tecnica gradita - l'unico nome preso in considerazione resta quello dell'esterno mancino Junior Firpo - ma con una valutazione che non pesi eccessivamente in futuro sulle casse nerazzurre.- In questo quadro ancora piuttosto nebuloso,. Che, ricevuto il via libera dal TAS di Losanna per partecipare regolarmente alle prossime due edizioni di Champions League, è pronto a giocare un ruolo da protagonista anche in sede di mercato. E in casa Inter non mancano i giocatori graditi al tecnico catalano per completare il suo organico., il primo nome per la difesa indicato da Guardiola ai suoi dirigenti. Più giovane e con ampi margini di crescita, oltre a un ingaggio e a una valutazione più abbordabili, Skriniar incarna le caratteristiche che l'allenatore del City richiede in quel ruolo: fisicità debordante, personalità e buone letture anche in fase di impostazione.. Il club inglese ha già salutato, trasferitosi al Bayern Monaco, e a fine stagione perderà un pilastro del suo ciclo vincente come, vicino al rinnovo di contratto anche se condizionato negli ultimi tempi da più di qualche problema fisico. L'ex Palmeiras è un nome che in Italia fa gola alla Juventus per il dopo Higuain ma che, visto che fu proprio una telefonata di Guardiola in persona - nell'inverno del 2017 - a beffare gli uomini mercato nerazzurri. La sua partenza è tutt'altro che da escludere al termine di questa estate e a quel punto il nome di Lautaro può realmente entrare nell'orbita del Manchester City. Per ora è solo un'idea suggestiva, ma il sospetto che possa nascere una maxi operazione sull'asse Manchester-Milano inizia a prendere forza.