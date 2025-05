Inter, tutto su Lautaro Martinez: corsa contro il tempo per il Barcellona, la situazione

. Infortunatosi durante il match d'andata delle semifinali di Champions League pareggiato dai nerazzurri a Barcellona con il risultato di 3-3, e assente ieri nella partita vinta per 1-0 a San Siro contro il Verona, nella 35esima giornata di Serie A,, in programma martedì sera alle 21 al Meazza.per propendere o meno per la presenza del numero 10 in campo contro il Barça. "", ha detto, il vice di Inzaghi, sul possibile, ma complicato, rientro del capitano contro il Barcellona.

Ricordiamo che Lautaro Martinez eracontro il Barcellona. Di rientro a Milano, le visite, gli esami e il bollettino: "Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno".Il problema riscontrato era da subito parso. Difficile, ad oggi, avere certezze, ma di sicuro. Un obiettivo difficile da raggiungere, ma che ad oggi non è categoricamente escluso.

, sia mattina che pomeriggio, per poi presentarsi allo stadio per guardare i suoi compagni contro il Verona.per capire quante possibilità abbia l'argentino di essere in campo martedì sera.