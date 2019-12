Arturo Vidal è il primo nome della lista dell'Inter per rinforzare e completare il centrocampo secondo i desideri e le esigenze di Antonio Conte. Più pronto, al momento, di Kulusevski e De Paul, le cui valutazioni restano fuori budget per gennaio, ma ci sarà da fare seriamente i conti col Barcellona. Non passa giorno nel quale un esponente della società – dal tecnico Valverde ai massimi dirigenti – ribadisca l'incedibilità del calciatore cileno, protagonista però di parole decisamente criptiche alla stampa del suo Paese, dove trascorrerà le vacanze: "L’addio al Barcellona? Non mi preoccupo di questo, men che meno ora che sono in vacanza. Di queste cose si occupa il mio agente. Io sono super tranquillo e felice al Barcellona, poi al mio rientro (il 2 gennaio, ndr) si vedrà e prenderò una decisione”.



ZHANG CAMBIA IDEA? - Il Barcellona considera Vidal una risorsa preziosa nelle rotazioni di una squadra in cui l'ex Juve non parte titolare, ma ha pur sempre garantito un grande apporto, come confermano i suoi 5 gol in campionato. Ma il calciatore desidererebbe avere un minutaggio più ampio e ritrovare all'Inter Conte e Marotta per provare a rivincere lo scudetto è un'ipotesi che lo affascina. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, anche i massimi vertici nerazzurri – in testa il presidente Steven Zhang – si stanno convincendo dell'importanza di rivedere i propri piani iniziali e presentare al club blaugrana una proposta d'acquisto più “impegnativa” rispetto al classico prestito con diritto di riscatto.



PRONTA L'OFFERTA - I catalani trattano solo sulla base di una cessione a titolo definitivo – o al massimo del prestito con obbligo di riscatto – per non meno di 25-30 milioni di euro. Servirà uno sforzo da parte di Suning, ma Conte preme per lanciare la sfida tricolore a Juve e Lazio anche nella seconda parte di stagione. E' Vidal la prima scelta dell'Inter per il mercato di gennaio.