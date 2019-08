Il sorteggio di Champions non sorride particolarmente all’Inter di Antonio Conte, finita in un girone di ferro, il più complicato dell’intero tabellone. Le mani di Petr Cech e Wesley Sneijder hanno infatti inserito i nerazzurri nel Gruppo F, lo stesso di Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga.



Barcellona - Il club catalano non ha bisogno di presentazioni, è la squadra più forte del girone e tra le favorite alla vittoria finale. Messi, Griezmann e Suarez fanno paura a tutti e presto a loro due potrebbe aggiungersi Neymar, dato di ritorno dal PSG, mentre a centrocampo potranno contare sul nuovo arrivo Frenkie de Jong, oggi premiato come miglior centrocampista della passata edizione della Champions, quando con la maglia dell’Ajax ha raggiunto la finale contro il Liverpool.



Borussia Dortmund - Vice campione di Germania, l’anno scorso la squadra di Lucien Favre ha terminato il campionato a soli due punti dal Bayern Monaco. Il calciatore simbolo del club è il giovanissimo Jadon Sancho, classe 2000, ma già tra i migliori calciatori al mondo, autore di 13 gol e 19 assist la scorsa stagione.



Slavia Praga - La Cenerentola del girone. Campioni in carica nel campionato ceco, sono sulla carta la quarta forza del Gruppo F. Giocano con il 4-2-3-1 e i due calciatori da tenere sotto osservazione sono Stanciu, trequartista classe ’93 e Soucek, mediano di rottura, fisico ma anche bravo nell’impostazione e con ottime capacità di inserimento, dato che lo scorso anno ha realizzato 18 gol e 9 assist.