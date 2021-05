INTER-UDINESE Domenica 23/05 h 15

VOLPI

ROSSI – PERROTTI

IV: AMABILE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI



77' - Cross dalla destra dell'Udinese e tocco di mano di Eriksen nell'area nerazzurra: l'arbitro rivede l'azione al Var più di una volta, per poi indicare il dischetto: decisione giusta, perché il braccio destro del danese è troppo alto, oltre la spalla.



53' - Corpo a corpo Hakimi-Zeegelaar in area bianconera, con il marocchino che finisce a terra per un calcetto dell'avversario. L'arbitro classe '88 indica il dischetto e assegna giustamente il rigore all'Inter.



25' - Giallo a Lautaro per un duro intervento in scivolata su Becao