L'Inter vuole chiudere oggi l'acquisto di Samardzic. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, con l'Udinese c'è già un accordo: 4,5 milioni di euro per il prestito, altri 16 milioni per l'obbligo di riscatto più 2 milioni di bonus; i friulani acquisteranno per 4 milioni il cartellino del centrocampista Fabbian, che i nerazzurri potranno ricomprare nel 2025 per 12 milioni di euro.