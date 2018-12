Serata da spettatore.Una giocata di tacco che riscalda la fredda serata del Meazza e libera al cross Joao Mario. Primo tempo perfetto, nella ripresa è meno propositivo.Legge in anticipo lo sviluppo del gioco e non va mai in difficoltà.Senza Lasagna a dar fastidio, la serata non è particolarmente impegnativa. Tiene sempre alto il livello di attenzione, basta quello.Segnali di risveglio dopo gli erroracci contro Juventus e PSV. Buone discese sulla corsia di appartenenza.Gioca in slow-motion. In due occasioni conclude malissimo verso la porta e su cross di Asamoah il colpo di testa fa il solletico a Musso.(Dal 10’ s.t.Entra con l’atteggiamento giusto e dialoga con i compagni. Serve a Icardi l’assist per il 2-0, mail centravanti è in colpevole fuorigioco.A centrocampo è l’unico che prova sempre a fare qualcosa di concreto, qualcosa sbaglia anche lui, ma canta e porta la croce.Buon palleggio, ma quando è il momento di essere davvero cattivi fatica ad essere credibile.Meno ficcante del solito, ma corsa e impegno non mancano mai.(Dal 39’ s.t.Scappa alla marcatura di Ekong e la spizzata di testa va a lambire il secondo palo. Si ripete nel secondo tempo, e divora un gol praticamente fatto. Ma il capitano reagisce e non appassisce, calciando e realizzando di cucchiaio un rigore pesantissimo.: Piazza un paio di scatti interessanti e una bordata che Musso devia in calcio d’angolo. Assist perfetto per la testa di Icardi, l’argentino spreca malamente.(Dal 25’ s.t.Diligente, entra ed esegue gli ordini di Spalletti che gli chiede equilibrio)Era obbligatorio rialzarsi per allontanare i fantasmi già visti in passato, l’Inter, anche se a fatica, ci riesce.In uscita bassa ferma Borja Valero lanciato a rete da Icardi. Reattivo sulla deviazione di Larsen che rischia di metterlo fuori causa su cross di Asamoah. Sul bolide di Keita spedisce la palla in calcio d’angolo e anticipa di un soffio Lautaro pronto a colpire di testa.Ordinato nelle chiusure e sempre attento, prova anche a rendersi pericoloso verso la porta di Handanovic.Se Icardi non segna su azione è solo per imprecisione dell’argentino, perché se lo perde almeno un paio di volte in marcatura e sempre in area di rigore. Perde un pallone sanguinoso su pressing di Politano ma l’Inter non ne approfitta per chiudere il match.Quasi sempre abbandonato a sé stesso contro le avanzate avversarie, prova a rimanere stoicamente a galla e ci riesce.Asamoah lo mette spesso in difficoltà.(Dal 47’ s.t.Di fisico esce sempre da situazioni intricate. Salta ingenuamente con il braccio largo e il Var lo punisce.(Dal 39’ s.t.Obiettivo della serata, mordere le caviglie di tutti quelli che passano dalle sue parti. Dà vigore al centrocampo friulano.Ha sul mancino l’occasione per portare i suoi in vantaggio, ma spreca un calcio di rigore in movimento.Primo tempo di grande difficoltà, non riesce mai a dare contenere le offensive avversarie. Nella ripresa è più ordinato.Invisibile.Le giocate di qualità della squadra di Nicola sono affidate quasi esclusivamente a lui. Il primo tempo è di ottima fattura, nel secondo tempo si assopisce.L’Udinese si difende con grinta, ma propone veramente poco.