LE FORMAZIONI UFFICIALI

L'ultima passerella, i 90 minuti finali di una stagione da ricordare. L'affronta l', con fischio d'inizio alle ore 15, in un San Siro che riaccoglie anche una piccola rappresentanza di tifosi. Ce ne sono 1.000 ad accompagnare la squadra nell'ultima fatica, ad assistere alla cerimonia finale.Nelle ore precedenti la partita 4.500 tifosi si sono ritrovati all'esterno di San Siro per iniziare i festeggiamenti, tra cori, bandiere e striscioni. Ora l'Udinese, e per l'occasionevara un massiccio turnover. In difesa ci sonocon, a centrocampo tanta qualità con Sensi e Eriksen. In attacco spazio acon, conquistando ben nove successi nel parziale (2N). I nerazzurri saranno la prima squadra nella storia della Serie A a girone unico a tagliare il traguardo delle 3000 partite nella competizione: hanno ottenuto finora 1495 successi, 834 pareggi e 670 sconfitte. L'Udinese ha perso 0-1 l'ultima di campionato contro la Sampdoria e non resta a secco di gol per due gare di fila nella competizione da ottobre 2020 (tre in quel caso).Con una presenza,Tra i giocatori in attività con meno di 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei, solo Wout Weghorst (70) del Wolfsburg ha preso parte a più reti di: 46 (36 gol e 10 assist in 99 presenze), come Lucas Alario ed Erling Haaland. Rodrigodell’(nove reti) può diventare il quinto centrocampista argentino ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Javier Pastore (11 nel 2010/11), Erik Lamela (15 nel 2012/13), Franco Vázquez (10 nel 2014/15) e Papu Gómez (16 nel 2016/17).(3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 12 Sensi, 5 Gagliardini, 15 Young; 99 Pinamonti, 10 Lautaro Martinez.(3-5-2): 1 Musso; 3 Samir, 50 Becao, 14 Bonifazi; 19 Larsen, 90 Zeegelar, 11 Walace, 10 De Paul, 16 Molina; 37 Pereyra, 7 Okaka.