Dopo Fiorentina-Juventus e Napoli-Sampdoria,Dopo le vittorie contro Lecce e Cagliari, i nerazzurri affrontano i friulani, reduci dalla sconfitta col Parma; nella prima giornata, la squadra di Tudor aveva superato il Milan in casa. Tutti a disposizione di Conte nell’Inter: durante la sosta ha recuperato anche de Vrij. Nell’Udinese, invece, fuori Ekong e Okaka oltre al lungodegente ter Avest.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match di San Siro: l’Inter non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato contro l’Udinese: solo nel 1962 i nerazzurri hanno raggiunto quota quattro clean sheet di fila contro i friulani.(1P): tanti successi quanti nelle precedenti nove sfide a San Siro. L’Inter ha vinto le prime due partite di campionato: nell’era dei tre punti a vittoria solamente quattro volte i nerazzurri hanno ottenuto tre successi nelle prime tre gare di Serie A (1997/98, 2002/03, 2015/16 e 2017/18). Dall’inizio della stagione 2018/19 l’Inter ha subito solamente 10 gol in gare casalinghe in campionato, almeno sei meno di ogni altra squadra tra quelle presenti in A sia nella scorsa stagione che in questa. L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, ma ha perso la più recente, contro il Parma: per i friulani quattro successi erano arrivati nelle precedenti 16 gare di Serie A (4N, 8P).: i friulani non ottengono tre successi di fila fuori casa da dicembre 2017, quando raggiunsero quota quattro – il terzo di questi fu proprio contro l’Inter. Inter e Udinese sono due delle tre squadre che hanno subito meno tiri nello specchio in questo inizio di campionato: quattro i nerazzurri, tre i bianconeri (come il Bologna) – nello scorso campionato l’Udinese ne subiva in media 4.9 a partita.: Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku R.. All. Conte: Musso; Rodrigo Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Jajalo, Mandragora, Fofanà, Sema; de Paul, Lasagna. All. Tudor