Inter-Udinese, MOVIOLA LIVE: Thuram chiede un rigore. Giallo a Inzaghi. Regolari i due goal

Getty Images

Di seguito gli episodi da moviola più importanti di, gara delle 18 di domenica 30 marzo della 30a giornata di Serie A. Arbitra l'incontro Chiffi di Padova, in sala var ci saranno Paterna e Pezzuto. Calciomercato.com vi racconta live gli episodi più discussi della gara.: ChiffiM.Rossi e Fontemurato: Bonacina: Paterna: PezzutoGiallo a Simone Inzaghi per le proteste eccessive in occasione del contatto su Thuram.Thuram cade in area a contatto con Ehizibue che lo sgambetta. Il fallo c'è, ma è fuori area, Chiffi non fischia e il var non può intervenire.

Regolare anche il goal del 2-0 con Dimarco che parte in posizione nettamente regolare e serve a centro area Frattesi liberissimo di calciare.Piccolo check var sul goal di Arnautovic non tanto per la conclusione finale quanto per la posizione di partenza dell'attaccante austriaco che partecipa attivamente all'azione con un tunnel. Bijol tiene però tutti in gioco e la rete è regolare.Prima protesta interista, Thuram cade in area di rigore a contatto con un difensore dell'Udinese. Giusto non fischiare perché l'attaccante francese è scivolato da solo.