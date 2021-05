Inter-Udinese è una partita dell'ultima giornata di campionato in Serie A. Domenica pomeriggio a San Siro c'è l'occasione di vedere all'opera l'argentino Musso, seguito dai nerazzurri per il dopo Handanovic. Intanto il terzo portiere dell'Inter, Padelli è in scadenza di contratto a giugno e si svincolerà a parametro zero: il suo futuro può essere proprio a Udine.