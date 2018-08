Il sito della Lega Calcio Serie A ha ufficializzato 11 acquisti dell'Inter per il settore giovanile: Federico Bailo dal Padova, Giovanni Fabbian dal Padova, Kifle Gambato dal Sudtirol, Simon Gabor all'Ausonia, Marco Monti dalla Virtus Bergamo, Nicolò Moratti dal Donatelli, Riccardo Nava dal Renate, Lorenzo Peretti dalla Cremonese, Davide Redondi dalla Virtus Bergamo e Amadou Sarr dal Padova a titolo definitivo. In prestito, invece, Antonio Santin dal Padova e Edoardo Confalonieri dal Renate in prestito.