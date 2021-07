La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche ufficiale: l'Inter non ha rinnovato il contratto di Armando Madonna che lascia la guida della Primavera dopo tre anni. Al suo posto è stato ufficializzata la promozione di Cristian Chivu, ex allenatore dell'Under 18 e che seguirà il lavoro con il suo gruppo di ragazzi..



IL COMUNICATO DI ADDIO A MADONNA

FC Internazionale Milano desidera ringraziare Armando Madonna per il lavoro svolto negli ultimi tre anni alla guida dell’Inter Primavera. Al tecnico di Alzano Lombardo va un sincero in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera.



IL COMUNICATO DI CHIVU

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter Primavera. Sarà lui, uno degli 'eroi del Triplete' a guidare la formazione Under 19 nerazzurra, al termine di una stagione intensissima alla guida della Under 18, conclusasi in maniera sfortunata con la sconfitta nella semifinale del campionato di categoria contro il Genoa poi laureatosi campione d'Italia. In campo uno straordinario difensore dalle doti tecniche eccellenti e poi via, in panchina, in un percorso che si annoda sempre con i fili nerazzurri. Una spinta verso l'eccellenza che Chivu cerca di trasmettere ai ragazzi che allena. Nel 2018 l’inizio dell’avventura con l’Under 14, l’anno successivo alla guida dell’Under 17, quest’ultima stagione la cavalcata con l’Under 18 fino alla semifinale.

A Cristian l'in bocca al lupo per questa nuova, importante, avventura con la Primavera nerazzurra!