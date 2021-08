Dopo aver trovato l'accordo per prolungare il contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2025, il club nerazzurro comunica la cessione di Lucien Agoume al Brest. Il centrocampista classe 2002 - come annunciato in una nota ufficiale diramata pochi minuti fa - si trasferisce al club francese a titolo temporaneo.