Brutte notizie per l'Inter, il centrocampista Stefano Sensi è stato vittima in queste ore di un nuovo infortunio. Lo ha comunicato ufficialmente il club nerazzurro: una vera e propria tegola per Antonio Conte, che stava recuperando l'ex Sassuolo dall'elongazione muscolare alla coscia patita contro la Juventus,.in vista della sfida di domenica contro i neroverdi e soprattutto per il match decisivo di Champions di mercoledì prossimo, contro il Borussia Dortmund



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale dell'Inter: "Nella giornata di oggi Stefano Sensi si è sottoposto a risonanza magnetica di controllo. Il centrocampista nerazzurro, in fase di reinserimento in gruppo a seguito dell'elongazione dell'adduttore procuratasi durante Inter-Juventus, ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri. ​Gli esami hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le condizioni di Sensi saranno rivalutare nei prossimi giorni."



I TEMPI DI RECUPERO - Il centrocampista nerazzurro non giocherà di sicuro contro Sassuolo e Borussia Dortmund, si valuta il recupero per le gare con Parma o Brescia, ma dovranno esserci nuovi accertamenti.