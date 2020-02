Non finisce il momento negativo per il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi: dopo essere uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli, il club nerazzurro ha comunicato l’esito dei suoi esami in questi minuti.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato apparso sul sito dell'Inter: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima“. Sensi certamente perderà la sfida contro la Lazio: le sue condizioni verranno rivalutate.