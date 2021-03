| COMUNICATO



Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi https://t.co/6yoNpgCB1G — Inter (@Inter) March 17, 2021

I primi tamponi di ieri avevano escluso altri casi oltre a quello di, ma un nuovo giro questa mattina ha riscontrato la positività del portiere sloveno. Handanovic quindi finisce in isolamento, attesa per i nuovi tamponi cui si sottoporrà il gruppo squadra di Conte in vista del prossimo impegno con il Sassuolo.- FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti.Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione.