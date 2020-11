Ieri la notizia della positività al coronavrius di Marcelo Brozovic ha sconvolto il mondo Inter. Il centrocampista croato era stato a stretto contatto con Domagoj Vida, difensore sceso in campo contro la Turchia e sostituito al 45' perché risultato positivo al Covid-19.



La federcalcio croata ha oggi confermato con una nota ufficiale che il centrocampista è stato isolato dal resto del gruppo squadra ma che non resterà nel ritiro croato, bensì tornerà oggi a Milano.



Un po' come successo per Cristiano Ronaldo, quando risultò positivo al covid con la nazionale portoghese, Brozovic rientrerà in Italia con un aereo privato.