Rezultati dodatnog testiranja hrvatske reprezentacije na SARS-CoV-2 pokazali su dva pozitivna nalaza, Marcelu Brozoviću i članu šireg stožera, kod kojeg je izgledno da se radi o pozitivnom nalazu uslijed stare infekcije (produljena pozitivnost).



https://t.co/RrSg92XQd4 — HNS (@HNS_CFF) November 13, 2020

Brutte notizie in casa Inter. Il timore di possibili contagi legati al caso del croato Domagoj Vida - sceso in campo mentre era positivo al Covid - si è tramutato in realtà. I risultati dei primi test effettuati dalla Croazia, infatti, erano arrivati solo all'intervallo della gara contro la Turchia. Il difensore del Besiktas, risultato positivo, ha lasciato il campo al 45'. ​- In serata, tramite un comunicato, la nazionale croata ha annunciato: "e un membro dello staff della squadra nazionale. Entrambi sono stati immediatamente isolati dagli altri membri della nazionale. L'Inter è stata informata del test positivo".