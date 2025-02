Inter, ufficiale Buchanan al Villarreal: i dettagli. Attesa Zalewski, cosa manca

. Il calciatore canadese è volato alla volta della Spagna giovedì e ha firmato il contratto con il Submarino Amarillo dopo aver superato le visite mediche di rito. Poco fa i due club hanno annunciato l’operazione attraverso i canali ufficiali. Si conclude dopo un anno l’avventura dell’ex Club Bruges nelle fila dell’Inter di Simone Inzaghi, che nei giorni scorsi ha dato il via libera alla cessione del classe 1999L’Inter e il Villarreal hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Tajon Buchanan con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagione 2024/2025 con diritto di riscatto.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L'esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al termine della stagione”.Tajon Buchanan ha totalizzato 17 presenze con la maglia dell’Inter, condite da un gol. In questa stagione, il calciatore canadese ha giocato appena 163 minuti, 89 in 6 presenze in Serie A e 74 in Coppa Italia.L’Inter attende novità da Roma per il sostituto di Buchana, ovvero Nicola Zalewski. Il calciatore polacco è in scadenza con il club giallorosso e deve rinnovare il contratto per potersi trasferire in prestito. Da Viale della Liberazione filtra ottimismo sull’esito dell’operazione, che potrebbe essere chiusa già oggi sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni . La Roma e l’entourage del giocatore continuano a lavorare per trovare l’intesa sull’ingaggio, un passaggio necessario per il nuovo contratto e di conseguenza per il trasferimento in nerazzurro.