Vi riportiamo il comunicato ufficiale dell'Inter diffuso via LinkedIn: Socios non è più il main sponsor sulla maglia, lasciando spazio come da anticipazioni a Digitalbits.



“Il viaggio di Socios.com e dell’Inter continua. Anche se la prossima stagione Socios.com non sarà lo sponsor della maglia del club, offrirà comunque opportunità ai fan di vedere il dietro le quinte del loro club. Dalla stagione 2022/23 fino al 2024/25, Socios rimarrà Global Sponsor Advertising Rights a fronte di un corrispettivo annuo pari a 1 milione di euro, in un accordo a cui inoltre si aggiunge sempre la condivisione dei ricavi generati dalla vendita e dal trading di fan token”.