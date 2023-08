Willkommen

che si è fatta attendere dopo una lunga giornata di visite mediche, incontri in sede e visita ad Appiano Gentile, ma ora Marko Arnautovic può definirsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell'Inter. Un ritorno dopo l'esperienza giovanissimo quando ancora c'erain panchina. La punta austriaca arriva in prestito con diritto e obbligo di riscatto a Milano per una cifra complessiva di 10 milioni se scatterà il riscatto.Quante avventure si possono vivere nell'arco di tredici anni? Quanti luoghi e quanti volti si possono incrociare? La risposta è difficile da scoprire, ma ognuno di essi ha contribuito alla crescita di Marko Arnautović, tornato all'Inter dopo un lungo giro del mondo. Forte fisicamente, dotato di grande tecnica e praticamente ambidestro, Marko è un attaccante completo, diventato icona della Nazionale austriaca, della quale detiene il record di presenze a quota 108.