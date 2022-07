Raoul Bellanova è il quinto rinforzo estivo dell'Inter, ora è ufficiale: come si apprende dal sito della Lega Serie A infatti, i nerazzurri hanno depositato il contratto dell'esterno classe 2000.



I DETTAGLI - Bellanova, cresciuto nelle giovanili del Milan, arriva dal Cagliari in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto al termine della stagione per ulteriori 7 milioni.